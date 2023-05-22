نقابة الفنانين التشكيليين تتبرأ من غادة والى

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين أن "مصممة الجرافيك" غادة والي ليست عضوًا بالنقابة، وذلك بعد أن أثارت الجدل الأيام الماضية خلال لقائها في أحد البرامج التليفزيونية الشهيرة.

وأصدرت نقيب الفنانين التشكيليين الدكتورة صفية القباني بيانًا جاء فيه: "تؤكد نقابة الفنانين التشكيليين أن السيدة غادة والي ليست عضوًا بالنقابة وتسأل وحدها عما ينسب إليها من أفعال".

وأثارت غادة والي غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد اعترافها باقتباس أعمال الفنان الروسي جورجى كورازيف للمرة الثانية حيث اقتبست عمله الفني في تصميم لإعلان شركة مياه غازية الأمر الذي استهجنه المصريون وخاصة أنها المرة الثانية التي يتم الكشف فيها عن استيلاء غادة على أعمال الفنان الروسي الشهير.