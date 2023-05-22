أحمد الطاهرى: من أسباب نجاح الحوار الوطنى مطابقته لتوقعات الرأى العام

قال الإعلامي أحمد الطاهري إن المتابع لجلسات الحوار الوطني أصبح ملمًا بكل ما جرى من تفاصيل، لكننا اليوم سنتابع كل ما جرى ضمن العملية السياسية التي يشكلها الحوار الوطني، الذي وصفه رئيس الجمهورية بالمهمة الوطنية العظيمة.

أضاف، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني الذي بات حديث النخب في القاعات ومكونات الأمة في الأحزاب والنقابات، مهمته اقتحام 113 قضية في المحاور الثلاثة.

الحوار الوطني هدفه ترتيب أولويات العمل الوطني

أوضح أن الهدف المعلن للحوار الوطني ترتيب أولويات العمل الوطني، لكنه في الحقيقة هو حوار يتفاعل مع الرأي العام المصري، مقياس تحققه هو مدى مقابلته بتوقعات الرأي العام.

وشدد على أن 4 أيام عمل لمحاور مختلفة ليست لحظة تقييم أو إطلاق أحكام، لكن نضع المناقشات التي جرت في هذا المسار، هل هى تقترب من الرأي العام أم تبتعد عنه.