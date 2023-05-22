خبير اقتصادى: الزيادة السكانية تدفع العالم إلى مزيد من الطاقة

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الطاقة والخبير الاقتصادي، إن الزيادة السكانية تدفع العالم إلى مزيد من الطاقة.

خبير اقتصادي: الزيادة السكانية تدفع العالم إلى مزيد من الطاقة

وتابعت «علي» في تصريحات لـ الدستور، أن العالم يحتاج إلى ضخ استثمارات فى هذا القطاع الحيوي لضمان أمن الطاقة واستدامتها وهو الأمر الذي هددته العقوبات الغربية على النفط الروسي ومع تعرض أسواق النفط للضغوط بسبب سياسة التشديد النقدي وبيانات الطلب الصيني التى لم تكن على المستوى المطلوب لزيادة نمو الطلب، مما أدى إلى حالة شديدة الغموض لوضع الاستثمارات فى الطاقة ومعه يتعطل كل شيء سواء معدلات النمو الاقتصادي أو التنمية الاقتصادية للعالم أجمع، واتجاه الأسواق إلى حالة من الركود وتراجع المخزون.



وفي سياق منفصل قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بوضع حجر الأساس لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية (مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيوم)، كما افتتح وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى وإعادة استخدامه ZLD والتى تعد واحدة من أكبر وحدات معالجة مياه الصرف الصناعى، والتى جاءت إقامتها، تماشياً مع التوجه العالمى وخطة الدولة المصرية نحو تحقيق الاستدامة والتوسع فى إقامة مشروعات صديقة للبيئة.

وشهدت الزيارة رئاسة الوزير اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية، والتى تقام على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول والملاصقة لشركة أبوقير للأسمدة، وذلك بحضور ممثلى المساهمين فى الشركة الجديدة.