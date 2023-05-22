حكم نهائى الأبطال.. مارشينياك فأل خير على إنتر والسيتى

يتفاءل ثنائي طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا إنتر الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، بحكم اللقاء البولندي سيمون مارشينياك الذي أسند له اللقاء.

صاحب الـ 42 عامًا سيدير اللقاء رقم 8 له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وسبق وأدار لإنتر لقاءين والسيتي لقاء وحيد.

ويتفاءل طرفا نهائي الأبطال بالحكم البولندي حيث أدار مارشينياك لإنتر مواجهتي هذا الموسم وهم برشلونة في الجولة قبل الأخيرة بدور المجموعات والذي تعادل فيه النيراتزوي وحسم تأهله لدور الـ 16 على حساب البارسا.

بينما كانت المباراة الثانية هي إياب دور الـ 16 أمام بورتو البرتغالي وتأهل حينها إنتر لربع النهائي.

أما السيتي فأدار له لقاءً واحدًا هذا الموسم أمام ريال مدريد في إياب نصف النهائي والذي انتهى بفوز عريض للنادي الإنجليزي برباعية نظيفة.

ونشر الاتحاد الأوروبي بيانًا عبر موقعه الرسمي كشف من خلاله إسناد المباراة النهائية لسيمون مارشينياك، ويعاونه مواطناه باول سكولونيك، وتوماس ليستوسيتش.

فيما يتولى الروماني إستفان كوتاكس مسئولية الحكم الرابع، ومواطنه فاسيلي فلورين ماريناسيو حكمًا احتياطيًا.

ويتولى توماس كوياتوسكي مسئولية غرفة تقنية الفيديو ويعاونه بارتوزس فرانكوسكي، والألماني ماركو فريتز حكم فار احتياطي.

ويلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره إنتر الإيطالي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.