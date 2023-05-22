الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب السودان بمجلس الأمن: نشكر مصر على استقبال أهلنا على أراضيها

مندوب السودان بمجلس
مندوب السودان بمجلس الأمن السفير الحارث إدريس

وجه مندوب السودان بمجلس الأمن السفير الحارث إدريس، الشكر للحكومة المصرية على استقبال السودانيين على أراضيها، وتعاملها معهم كمواطنين وليسوا كلاجئين.

وقال إدريس، خلال كلمته بمجلس الأمن اليوم، إنه لا يوجد أي معسكر للاجئين السودانيين في مصر، بل يقيمون بوصفمهم مواطنين ونشكر لمصر ترحيبها بالسودانيين ونطالب من المجتمع توفير الدعم لهم، حيث يزيد عددهم على 90 ألف سوداني".

ولفت إلى أن أعدادا كبيرة من السودانيين عبروا لدول الجوار مثل مصر وإثيوبيا وتشاد، لم يسجلوا أنفسهم كلاجئين، ولابد أن يمنحوا أولوية خاصة، لافتًا إلى أن عدد السودانيين الذين وصلوا لإثيوبيا 3 آلاف و568، من بينهم 30 لاجئًا فقط، ونوه أن معظم المغادرين كانت وجهتهم دول الخليج، و2% منهم فقط بقوا في إثيوبيا.

سفير السودان الامم المتحدة

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