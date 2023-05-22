الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بلاغ يتهم سعد الصغير وزوجته بالاعتداء على طليقته في الهرم

سعد الصغير
سعد الصغير

تجري الأجهزة الامنية بالجيزة، تحرياتها حول حقيقة بلاغ تلقته من سيدة تُدعى “رانيا. ص”، تتهم فيه سعد الصغير وزوجته، بالاعتداء عليها.

وقالت طليقة الفنان سعد الصغير في بلاغها، إن الفنان حضر ومعه زوجته برلنتي عامر، وقاموا بالتعدي عليها بالسب والقذف، وتهديها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها، مطالبة من الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وزوجته وعدم التعرض لها وحمايتها.   

كان الفنان سعد الصغير أعلن عن عودته لطليقته الراقصة برلنتى عامر، وذلك بعد عدة أزمات حدث بينهما خلال الفترة الماضية، وكان آخرها اتهامها بالخيانة.

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