أبطال فيلم "البعبع": مزيج من الأكشن والكوميديا.. والأحداث مشوقة للغاية

ينتظر جمهور الفنان أمير كرارة فيلمه الجديد «البعبع» بترقب شديد، بعدما طرحت شركة «سينرجى فيلمز» المنتجة للعمل «البوسترات» الرسمية الخاصة بالفيلم، إيذانًا ببدء حملته الترويجية. وتدور أحداث فيلم «البعبع» فى إطار «أكشن كوميدى»، حول شخصية «حسن» التى يجسدها أمير كرارة، وهو مجرم يتخلى عن الإجرام، ويواجه مع صديقيه «سوكا/محمد عبدالرحمن» و«سعادة/ محمد أنور» العديد من المواقف. ويعد الفيلم الجديد من الأعمال السينمائية الضخمة، بعدما رصدت الشركة المنتجة ميزانية ضخمة له لتقديمه فى أفضل صورة، بدايةً من التعاقد مع مجموعة كبيرة من النجوم، بالإضافة إلى توفير كل الإمكانات اللازمة للمخرج حسين المنباوى، والاستعانة بخبراء ومتخصصين على أعلى مستوى لعمليات ما بعد التصوير من مونتاج وغيره. فى السطور التالية يتحدث أبطال فيلم «البعبع»، لـ«الدستور»، عن كواليس وتفاصيل العمل الجديد، وأكثر المواقف الطريفة والصعوبات التى تعرضوا لها أثناء التصوير، وطبيعة دور كل منهم، وغيرها من التفاصيل الأخرى.

أمير كرارة:تصوير 50% من المشاهد.. واستكمال الباقى خلال أسبوعين

كشف الفنان أمير كرارة عن استمرار تصوير فيلمه الجديد «البعبع» على قدم وساق، بهدف الانتهاء من كل مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يتفرغ المخرج حسين المنباوى بعد ذلك للمونتاج، استعدادًا لعرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل.

وقال «كرارة»: «قاربنا على الانتهاء من تصوير كل مشاهد العمل، ولم تتبق لنا سوى فترة قصيرة»، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا تصوير بعض المشاهد فى منطقة وسط القاهرة، التى يتسم أهلها بالاحترام والحرص على مساعدة طاقم الفيلم فى التصوير.

وبتفاصيل أكثر، أفاد بطل الفيلم بتصوير أكثر من ٥٠٪ من مشاهد العمل الجديد، ولم يتبق سوى أسبوعين للانتهاء بشكل كامل، معتبرًا أن الفيلم تطلب مجهودًا كبيرًا، خاصة فى مشاهد «الأكشن».

وأضاف: «فريق العمل بالكامل بذل مجهودًا محترمًا لخروجه فى أفضل صورة، وعلى المستوى الشخصى استمتعت جدًا بالكواليس مع كل الممثلين والصناع خلف الكاميرات».

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع المخرج حسين المنباوى، بعدما تعاونا معًا فى مسلسل «سوق الكانتو»، الذى عُرض خلال موسم رمضان الماضى، وحققا من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

كما أشار إلى استمتاعه بالتعاون مع الفنانة ياسمين صبرى، وكل فريق العمل، الذى يغلب عليه طابع الكوميدى الاجتماعى، فى إطار من الأكشن، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور فور عرضه فى السينمات، خاصة أن أحداثه مشوقة للغاية.

ياسمين صبرى«صيدلانية» تقع فى غرام «المجرم التائب»

تتعاون الفنانة ياسمين صبرى مع النجم أمير كرارة فى عمل فنى لأول مرة، من خلال فيلم «البعبع»، الذى تظهر فيه بشكل جديد ومختلف عما ظهرت به خلال مسيرتها الفنية.

وتجسد ياسمين صبرى خلال أحداث الفيلم دور طبيبة صيدلانية، يقع فى حبها المجرم التائب «سلطان/ أمير كرارة»، ويظل يحاول لفت أنظارها وانتباهها إليه ويجعلها تقع فى غرامه، إلى أن ينجح فى ذلك بالفعل.

ويشهد العمل الكثير من الأحداث والمفارقات فى إطار من الأكشن والكوميديا، بما يجعل ظهور ياسمين صبرى فى هذا الفليم مختلفًا ومفاجأة للجمهور، خاصة بعد غيابها عن الشاشة فترة ليست بالقصيرة. وتعيش ياسمين صبرى حالة من النشاط الفنى، فإلى جانب تصوير «البعبع» مع أمير كرارة، تواصل تصوير مشاهدها فى فيلم «أبونسب» مع الفنان محمد إمام، علاوة على خضوعها لتدريبات مكثفة على الرياضات القتالية وركوب الموتوسيكلات استعدادًا لتصوير فيلمها الجديد «دليلة» مع المخرج بيتر ميمى، وتخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى السينما، وتقدم من خلاله شخصية «بطلة خارقة»، ضمن سلسلة أفلام «المستضعفون»، التى يعتزم بيتر ميمى تقديمها خلال الفترة المقبلة.

محمد أنور:«سعادة» شخصية مختلفة.. وكل عناصر النجاح متوافرة

كشف الفنان محمد أنور عن أنه يجسد شخصية «سعادة» خلال أحداث الفيلم، وهو مقرب من بطل العمل أمير كرارة، ويضطر لأن يكون ضده خلال الأحداث، ثم يعود مقربًا إليه مرة أخرى، لافتًا إلى أنه تحمس لتجسيد هذه الشخصية لأنه لم يجسد مثلها من قبل، إذ يقدم أكشن وكوميدى فى الوقت نفسه.

وقال «أنور»: «سعيد بالمشاركة فى العمل، ولم أتردد لحظة فى قبول التعاون، لأننى رأيت عناصر النجاح مكتملة، فالعمل من بطولة النجم أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبدالرحمن توتا، إضافة إلى أن مخرجه هو حسين المنباوى»، لافتًا إلى أن المؤلف إيهاب بليبل أبدع فى كتابة السيناريو، ونسج دراما يمتزج فيها الأكشن مع الكوميديا مع الرومانسية، وكل ذلك فى إطار اجتماعى، مشيرًا إلى أن المخرج حسين المنباوى أعطاه مساحة كبيرة فى هذا العمل. وأعرب عن سعادته بالتعاون مع أمير كرارة، وقال: «كنت أحلم بالتعاون معه من زمان، وسعينا لذلك فى الماضى لكن المشروع لم يكتمل.. كنت بحبه، ولما اشتغلت معاه حبيته أكتر». وذكر أن التعاون مع المخرج حسين المنباوى يحدث دائمًا عن طريق الصدفة، ففى البداية تعاون معه فى مشهد واحد بفيلم «ليلة هنا وسرور»، لمحمد إمام، ثم مشهد واحد ضمن أحداث فيلم «عمهم»، مشيرًا إلى أنه متفائل ويشعر بأن العمل سيحقق نجاحًا كبيرًا.

«توتا»:أنا مش ضيف شرف.. وشخصيتى محورية

أعرب الفنان محمد عبدالرحمن «توتا» عن سعادته بالمشاركة فى فيلم «البعبع» بجانب الفنان أمير كرارة والفنانة ياسمين صبرى، والمقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وقال «توتا» إنه يظهر بدور جديد ومختلف عما قدمه من قبل، ويتعرض للعديد من المواقف المختلفة التى تدور فى إطار أكشن ولكن بشكل كوميدى فى نفس الوقت، لافتًا إلى أنه يواصل تصوير العمل، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

وأضاف: «أجسد شخصية محورية، بجانب أمير كرارة وياسمين صبرى، ولست ضيف شرف كما أشاع البعض، فشخصيتى فى هذا الفيلم من الشخصيات المهمة التى أقدمها لأول مرة». وعن أعماله الفنية المقبلة، أشار إلى أنه ينتظر عرض فيلم «البطة الصفرا» بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء تصويره، ويتعاون فيه مع الفنانة غادة عادل ونخبة من الفنانين، وهو من إخراج عصام نصار، وتأليف محمود عزت.

نجم كوميدى شهير «مفاجأة» العمل

علمت «الدستور» أن الشركة المنتجة لفيلم «البعبع»، خلال الحملة الدعائية للفيلم الجديد وإطلاق «البوسترات» الدعائية الخاصة به، حرصت على إخفاء شخصية نجم كوميدى شهير، حتى يكون ظهوره فى الفيلم مفاجأة للجمهور. وقالت مصادر من طاقم عمل الفيلم: «هذا النجم يستكمل تصوير دوره فى العمل الجديد خلال الفترة المقبلة، على أن يُدرج فى الحملة الترويجية النهائية للعمل قبل موسم عيد الأضحى بأيام قليلة».