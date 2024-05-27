تعرف على إيرادات فيلم "السرب" أمس الأحد

يواصل فيلم "السرب" تحقيقه مزيدًا من الإيرادات عقب عرضه في دور العرض السينمائية بعد موسم عيد الفطر السابق، حيث تصدر العمل إيرادات السينما المصرية في الإيراد اليومي مساء أمس الأحد.

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانه اليومي الخاص بالإيرادات، أن العمل حقق إيرادًا وصل إلى 515,498 ألف جنيه، محتلًا المركز الأول في صراع شباك التذاكر اليومي.

قصة الفيلم

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه ضربات نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

أبطال فيلم السرب

وفيلم السرب من بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.