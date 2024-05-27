الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيمن سلامة: "ريهام حجاج نزلت منطقة الطالبية متخفية للتحضير لشخصية صدفة" (فيديو)

ايمن سلامة
ايمن سلامة

قال المؤلف أيمن سلامة، إن التعاون مع الفنانة ريهام حجاج للمرة الرابعة من خلال مسلسل صدفة كان بمثابة تحدي كبير لاستكمال حالة النجاح الذي تم تحقيقه في الأعمال السابقة، لافتا إلى أن تكرار العمل سويا يأتي نتيجه الارتياح ولديهم حافز واحد وهو النجاح.

 

واستكمل خلال ندوة نظمتها مؤسسة لـ"الدستور" قائلاً: "أنا برتاح معاها جدا، فهي أكثر نجمة ارتحت في العمل معها فهي شخصية طيبة وتسمع جيدا وتتفهم لكلامي ولما اكتبه في السيناريو، فأصبح ما يهمنا هو ليس النجاح فقط بل إرسال رسائل اجتماعية من العمل، فنحاول طوال الوقت أن نقدم ما يفيد الناس، كذلك التعاون مع المخرج سامح عبدالعزيز شخص هادىء ومستمع جيد للغاية وهذا يجعلنا مرتاحين ومتوافقين تماما لما نقدمه في المسلسل".

 

وتابع: “ريهام حجاج نزلت متخفية في منطقة الطالبية بفيصل للوقوف على تفاصيل الشخصيات من الواقع نفسه والتحضير لشخصية صدفة”.

 

مسلسل صدفة 

مسلسل "صدفة" شارك فيه البطولة عدد كبير من نجوم الفن الكبار والشباب، منهم: ريهام حجاج، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، وهذا العمل تحت قيادة المخرج سامح عبدالعزيز، وهو من تأليف أيمن سلامة.


https://www.youtube.com/shorts/CttYdmmHn-Q

 

أيمن سلامة المؤلف ايمن سلامة ريهام حجاج ل الفنانة ريهام حجاج النجاح

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