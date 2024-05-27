الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أوبرا القاهرة تروي حكاية "كارمن الغجرية" على المسرح الكبير.. الجمعة

اوبرا
اوبرا

تعيد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، إنتاج عرض أوبرا كارمن لفرقة أوبرا القاهرة وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 31 مايو والأحد 2 يونيو على المسرح الكبير، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة لتقديم روائع الإبداع العالمي.

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تفاصيل العرض بالأوبرا

العرض موسيقى الفرنسى جورج بيزيه ومن إخراج حازم طايل، إشراف المدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة داليا فاروق ويصاحبه أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وكورال أوبرا القاهرة تدريب مينا حنا وتصميم رقصات ارمينيا كامل ، تصميم الديكور محمد عبد الرازق والاضاءه لياسر شعلان ويؤدى الأدوار الرئيسية الميتزوسوبرانو چولي فيظي بالتبادل مع نورسيتا الميرغني في دور كارمن ، التينور عمرو مدحت بالتبادل مع مصطفى مدحت في دور دون خوزيه، السوبرانو داليا فاروق في دور ميكائيلا ، الباريتون مصطفى محمد بالتبادل مع تامر توفيق في دور اسيكاميليو ، الباص رضا الوكيل فى دور زونيجا ، رامز لباد في دور ليلاس باسيتا ، السوبرانو ريهام مصطفي بالتبادل مع سلمي الجبالي في دور فراسكيتا ، السوبرانو جيهان فايد بالتبادل مع نورا الألفي في دور ميرسيدس ، التينور إبراهيم ناجى في دور دونكايير ، الباريتون خالد سمير بالتبادل مع إلهامى أمين في دور موراليس ، التينور مينا رفائيل بالتبادل أحمد فاروق في دور ريمندادو. 

أوبرا كارمن
تدور أحداث أوبرا كارمن في مدينة إشبيلية عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التي تسعى لإيقاع الرجال فى حبها، حيث تتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذي عشقها فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى مجرم خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها ليقوده حبه الجارف إلى ساحة الإعدام .

الأوبرا الأوبرا المصرية الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد لمياء زايد أوبرا كارمن

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