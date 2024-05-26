الخميس.. فيلم فوتو كوبي بنادي سينما أوبرا دمنهور

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، يستأنف نادي سينما أوبرا دمنهور الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد نشاطه الفني بعرض فيلم فوتوكوبي للمخرج تامر عشري، وذلك بأوبرا دمنهور في تمام الساعة الثامنة مساء.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي احمد النبوي لمناقشة الفيلم مع صُناعه والجمهور الدعوه عامه للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

فيلم فوتوكوبي تدور أحداث فوتوكوبي حول محمود، في أواخر الخمسينيات من عمره، صاحب مكتبة لتصوير المستندات في حي العباسية، يرى أن مهنته والعالم الذي يعيش فيه يتلاشى تدريجيًا، حتى إنه لا يستطيع التكيف مع التغيرات من حوله أو جيرانه، وفي أحد الأيام يجد موضوعًا عن الديناصورات ليبدأ رحلة من الشغف والبحث عن أسباب انقراضها، ويدفعه هوسه بالديناصورات لإعادة اكتشاف المعنى الحقيقي للحياة والحب والصداقة والأبوة.

حيث تدور قصة الفيلم حول رجل في أواخر الخمسينيات من عمره، صاحب مكتبة لتصوير ونسخ المستندات في حي عبده باشا، في أحد الأيام أثناء تصويره للمستندات يجد موضوعًا عن الديناصورات ليبدأ رحلته من الهوس بالبحث عن أسباب انقراضها، يدفعه هذا الهوس بالديناصورات إلى إعادة اكتشاف الحب والصداقة والأبوة والمعنى الحقيقي للحياة.