نادي القصة بالإسكندرية يستهل أنشطته باستضافة الكاتب الفلسطيني باسم خندقجي

يستهل نادي القصة بالإسكندرية، أنشطته في موسمه الجديد بعد فترة انقطاع، بمناقشة رواية الكاتب الفلسطيني الأسير باسم خندقجي، “قناع بلون السماء”، والتي فاز عنها بجائزة الرواية العربية البوكر لهذا العام.

تفاصيل استئناف نادي القصة بالإسكندرية لأنشطته

يستأنف نادي القصة بالإسكندرية برئاسة الكاتب أحمد فضل شبلول، مساء الخميس المقبل 30 مايو الجاري، أنشطته بعد فترة انقطاع، بأمسية تقام لمناقشة رواية “قناع بلون السماء”، للكاتب الفلسطيني الأسير باسم خندقجي، والحاصل على جائزة الرواية العربية البوكر لهذا العام.

ويتناول الرواية بالنقد والتحليل والنقاش كل من الناقد شوقي بدر يوسف ــ الكاتب الناقد وحيد مهدي ــ ويدير الأمسية الكاتب فؤاد فرغلي، نائب رئيس فرع نادي القصة بالإسكندرية.

إطلالة على رواية قناع بلون السماء

ورواية قناع بلون السماء، محور أولى أمسيات نادي القصة بالإسكندرية، للكاتب الفلسطيني الأسير باسم خندقجي، كتبها “خندقجي” خلال فترة أسره ــ السارية حتى اليوم ــ في السجون الإسرائيلية، وبحسب تصريحات لشقيقه، فقد كانت مسودات الرواية تصله عبر البريد الإسرائيلي.

وتعد الرواية، جزء من مشروع روائي لـ “خندقجي” يحمل اسم “ثلاثية المرايا” للأسير خندقجي بدأ بإنتاجه عام 2020، فكتب “قناع بلون السماء” عام 2022، وطُبعت بدار الآداب في بيروت.

ومنذ سجنه في 2004، كتب باسم خندقجي مجموعات شعرية، من بينها طقوس المرة الأولى (2010) وأنفاس قصيدة ليلية (2013)، وثلاث روايات: نرجس العزلة (2017)، وخسوف بدر الدين (2019)، وأنفاس امرأة مخذولة (2020).

وبحسب حيثيات فوز باسم خندقجي بجائزة البوكر عن روايته قناع بلون السماء، والتي يستهل نادي القصة بالإسكندرية أنشطته بمناقشتها: يندغم في قناع بلون السماء الشخصي بالسياسي في أساليب مبتكرة، روايةٌ تغامر في تجريب صيغ سردية جديدة للثلاثية الكبرى: وعي الذات، وعي الآخر، وعي العالم، حيث يرمح التخييل مفككًا الواقع المعقد المرير، والتشظي الأسري والتهجير والإبادة والعنصرية، كما اشتبكت فيها، وازدهت، جدائل التاريخ والأسطورة والحاضر والعصر، وتوقّد فيها النبض الإنساني الحار ضد التحوين، كما توقدت فيها صبوات الحرية والتحرر من كل ما يشوه البشر، أفرادًا ومجتمعات، إنها رواية تعلن الحب والصداقة هويةً للإنسان فوق كل الانتماءات.