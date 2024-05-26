الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيرادات "السرب" تتخطى حاجز الـ35 مليون جنيه

فيلم السرب
فيلم السرب

جمع فيلم السرب، من بطولة النجم أحمد السقا، أمس السبت، بدور العرض المصرية، إيرادات وصلت قيمتها إلى 425 ألف جنيه، ليواصل الفيلم بذلك تصدره لقائمة البوكس أوفيس المصري، متفوقًا على كل الأفلام المعروضة وتتخطي إيراداته حاجز الـ35 مليون جنيه في 25 يوم عرض فقط. 

وينافس فيلم السرب على إيرادات شباك التذاكر المصري ضمن مجموعة من الأفلام الجديدة منها "شقو" بطولة عمرو يوسف، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، وفيلم "عالماشى" بطولة على ربيع، آية سماحة، ومحمد رضوان وإخراج محمد الخبيرى، كما انطلق الأسبوع الماضى فيلما "تاني تانى" بطولة أحمد آدم وغادة عبدالرازق وربيومى فؤاد، و"بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوى ومى سليم ونسرين طافش. 

قصة فيلم السرب

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوجيه ضربات نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

أبطال فيلم السرب 

وفيلم السرب من بطولة أحمد السقا، وشريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

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