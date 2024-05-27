انطلاق حملة صكوك الأضاحى 2024 بالتقسيط فى مطروح

أطلقت جمعية الأورمان حملة صكوك الأضاحي 2024 بالتقسيط بهدف التيسير على المضحين في أداء فريضة الأضحية وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الأكثر استحقاقا في أنحاء قرى ونجوع ومراكز محافظة مطروح.

الوصول بلحوم الأضاحى للأسر الأكثر احتياجًا

تستهدف الحملة الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة مطروح ونجوعها ومدنها، وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكى تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

صكوك الأضاحى

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، قيمة صكوك الأضاحي من جمعية الأورمان لهذا العام 2024 حيث بلغت قيمة "الصك المستورد الصغير" بقيمة 6700 جنيه، ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 765 جنيها في أول مرة ثم يدفع 540 جنيها شهريا لمدة 11 شهرا، و"الصك المستورد الكبير" بقيمة 7900 جنيه ويدفع المتبرع 975 جنيها في أول مرة ثم يدفع 630 جنيها كل شهر لمدة 11شهرا، و"الصك البلدي الكبير" بقيمة 11700 ويدفع المتبرع 2465 جنيها في أول مرة ثم يدفع كل شهر 840 جنيها لمدة 11 شهرا، و"الصك البلدي الصغير" بقيمة 9805 جنيها ويدفع المتبرع 1885جنيها في أول مرة ثم يدفع كل شهر 720 جنيها لمدة 11 شهرا.

ذبح الأضحية وتوزيعها

وأكد أن "صك الأضحية" مشروع إنساني خيري يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقرًا وبخاصة النائية منها.

قوائم بيانات معتمدة

وأشار إلى أن الجمعية بدأت فى وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحي لهذا العام بجميع مراكز المحافظة وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية الصغيرة، وتحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.

جدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنويا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.