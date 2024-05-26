محافظ مطروح: تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات استعدادا لموسم الصيف

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على المتابعة اليومية المستمرة من رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مقدمتها تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة المناطق للارتقاء بمستوى النظافة واستعادة الشكل الحضاري للمحافظة أمام زائريها وروادها خلال موسم الصيف.

الاهتمام بالشوارع الرئيسية والفرعية

وأكد على ضرورة الاهتمام بالشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة النظافة بها والاستجابة الفورية لكافة شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالنظافة والمخلفات للحفاظ على البيئة والعمل على سرعة حلها والتيسير عليهم.

موسم الصيف السياحي

وفي مدينة مرسى مطروح أوضح رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح تتم مواصلة العمل على قدمٍ وساق مع استمرار الحملات المكبرة للنظافة العامة على الشواطئ والكورنيش ومناطق متفرقة بالمدينة، استعدادا لاستقبال المدينة للموسم الصيفي السياحي، وتوافد الملايين من المصطافين للاستمتاع بالشواطئ والمياه الفيروزية والطبيعة الخلابة المميزة للمحافظة.

أعمال الرصف الجارية

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح، إلى أن جميع الإدارات بالمدينة تواصل العمل حتى تظهر المدينة في أبهى صورها فى تلك الفترة، كما يواصل المركز جهوده في استكمال أعمال الرصف الجارية ضمن خطة 2023-2024 وذلك بشوارع منطقة العجارمة والغربية من ناحية مقابر الأطفال إلى مسجد أهل الحديث، حيث تم الانتهاء من تركيب الانترلوك للشوارع الضيقة وأرصفة وبلدورات وشنايش المطر بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية للمنطقة.



كما قام مركز ومدينة الضبعة برئاسة إبراهيم عبدالعال رئيس المدينة بتنظيم حملات مكثفة للنظافة مع قيام إدارة النظافة العامة برفع تراكمات القمامة من مناطق متفرقة من المدينة لتسهيل حركة المارة والحفاظ علي المظهر الجمالي والبيئي للمدينة وصحة وسلامة المواطنين.