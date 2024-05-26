الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح: تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات استعدادا لموسم الصيف

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على المتابعة اليومية المستمرة  من رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مقدمتها تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة المناطق للارتقاء بمستوى النظافة واستعادة الشكل الحضاري للمحافظة أمام زائريها وروادها خلال موسم الصيف. 

الاهتمام بالشوارع الرئيسية والفرعية

 

وأكد على ضرورة الاهتمام بالشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة النظافة بها والاستجابة الفورية لكافة شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالنظافة والمخلفات للحفاظ على البيئة والعمل على سرعة حلها والتيسير عليهم.

موسم الصيف السياحي 

وفي مدينة مرسى مطروح أوضح رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح تتم مواصلة العمل على قدمٍ وساق مع استمرار الحملات المكبرة للنظافة العامة على الشواطئ والكورنيش ومناطق متفرقة بالمدينة، استعدادا لاستقبال المدينة للموسم الصيفي السياحي، وتوافد  الملايين من المصطافين  للاستمتاع بالشواطئ والمياه الفيروزية والطبيعة الخلابة المميزة للمحافظة. 

أعمال الرصف الجارية

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح، إلى أن جميع الإدارات بالمدينة تواصل العمل حتى تظهر المدينة في أبهى صورها فى تلك الفترة، كما يواصل المركز جهوده في استكمال أعمال الرصف الجارية ضمن خطة 2023-2024  وذلك بشوارع منطقة العجارمة والغربية من ناحية مقابر الأطفال إلى مسجد أهل الحديث، حيث تم الانتهاء من تركيب الانترلوك للشوارع الضيقة وأرصفة وبلدورات وشنايش المطر بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية للمنطقة.


كما قام مركز ومدينة الضبعة برئاسة إبراهيم عبدالعال رئيس المدينة بتنظيم حملات مكثفة للنظافة مع قيام إدارة النظافة العامة برفع تراكمات القمامة من مناطق متفرقة من المدينة لتسهيل حركة المارة والحفاظ علي المظهر الجمالي والبيئي للمدينة  وصحة وسلامة المواطنين.

محافظ مطروح مراكز المدن الخدمات المقدمة للمواطنين استعادة الشكل الحضاري مطروح

مواد متعلقة

محافظ مطروح يشهد مؤتمر "التعاون الإنتاجي وأهميته" (صور)

الأكثر قراءة

تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد الفيديوهات الفاضحة.. الصحيفة الجنائية للبلوجر هدير عبدالرازق

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة من غرفة الحبوب بشأن رغيف الخبز

لا يقتل من أجل المال.. مفاجأة.. "مخ" السفاح يختلف عن أى شخص عادى (خاص)

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية