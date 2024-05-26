الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل صحة مطروح يتابع استعدادات وجاهزية مستشفى رأس الحكمة لبدء تنفيذ خطة التأمين الطبي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن وزارة الصحة قامت بتطوير مستشفى رأس الحكمة المركزي، من خلال رفع كفاءة الأقسام الداخلية، وتشغيل العناية المركزة، بعد تجهيزها وامدادها بأجهزة طبية جديدة ومتطورة، وذلك نظرا لاستقبال المستشفي حالات كثيرة، بقسم الاستقبال والطوارىء من حوادث الطرق خلال موسم الصيف ولتخفيف العبء عن مستشفيات العاصمة، لترتدي المستشفى ثوبها الجديد، ولتقدم خدمات طبية متميزة لأهالي رأس الحكمة والمصطافين والمسافرين على طريق «مطروح - الإسكندرية» بالساحل الشمالي.

_تجهيزات الأقسام

وأوضح  سالم، أنه جرى مراجعة تجهيزات الأقسام بالمستشفى مع الدكتور فادى موريس نائب مدير المستشفى ومراجعة مؤشرات الاداء لمختلف الأقسام كما جرى بحث ومناقشة اضافة خدمات جديدة بالمستشفى لخدمة المرضى والمترددين من اهالى المنطقة والزائرين.

_توفير الأدوية والمستلزمات

ووجه "سالم" لمدير التموين الدوائى بالمديرية سرعة الدفع بمستلزمات التشغيل وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية بالمستشفى بكميات تتناسب ومعدلات الأداء موضحا انه جرى التأكد من توفير الأكسجين الطبي بالشبكة المركزية والأسطوانات لحالات الطوارئ.

_معمل التحاليل وبنك الدم التخزينى

واشار وكيل وزارة الصحة انه جرى مناقشة نائب مدير المستشفى فى الإحتياجات الضرورية لأقسام الطوارئ ومعمل التحاليل وبنك الدم التخزينى موضحا انه تم التأكيد على توافر كميات مناسبة من اكياس الدم ومشتقاته ومراجعة الخدمات المساعدة كـ المولد الكهربائي وتانك الأكسجين الطبي والمصاعد وغرف النفايات وثلاجة حفظ الموتي. 

_حصر الاعطال

وأكد سالم على ضرورة حصر الأعطال خلال ٢٤ ساعة وإرسالها للإدارة الهندسية بالمديرية لسرعة اتخاذ اللازم نحو صيانة الأجهزة لخدمة المرضى والمترددين مشددا على الالتزام بتطبيق اجراءات وسياسات مكافحة العدوى والحفاظ على صحة البيئة حفاظا على مقدم ومتلقى الخدمة الصحية مشيرا إلي  انه جرى رفع الكهن والعهد القديمة من المستشفي بالتنسيق مع المخازن بالمديرية بعد اتخاذ الاجراءات القانونية المخزنية وأن المستشفى يجرى متابعتها بشكل يومي، وهناك تواصل مع إدارتها لتلبية جميع احتياجاتها، من اجهزة ومستلزمات وادوية وخدمات مساعدة ونظافة ومكافحة عدوى، بهدف تقديم الخدمات الطبية المتميزة خلال الفترة الحالية مع استمرار الجاهزية خلال تنفيذ خطة التأمين الطبي.

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وكيل وزارة الصحة بمطروح تطوير مستشفى رأس الحكمة رفع كفاءة الأقسام الداخلية تشغيل العناية المركزة مطروح

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