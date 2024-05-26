الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. "صحة مطروح" تطلق قافلة طبية علاجية مجانية بمنطقة شماس في براني

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

تنظم مديرية الصحة بمطروح يومى الإثنين والثلاثاء 27 و28 مايو الجارى، قافلة طبية علاجية مجانية بمنطقة شماس التابعة للادارة الصحية بمركز برانى، على مدار يومين متتاليين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا وتيسيرا علي المواطنين.

 أبرز التخصصات الطبية التي تتضمنها القافلة

واوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، ان القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - تنظيم اسرة - والنساء والتوليد - الأسنان" ويتم الكشف بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين والمهرة بالإضافة الی تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. 

القوافل تهدف لتوفير الرعاية الصحية

وأشار  إلى ان القوافل الطبية يجرى تنفيذها تحت اشراف الدكتور حجازى احمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية وتأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة مؤكدا علي انه جرى التجهيز والاعداد للقافلة بشكل جيد موضحا ان جهود الدولة واضحة فى اطلاق الحملات والمبادرات الرئاسية والقوافل الطبية فى كافة القرى والمراكز بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وحرصا على تخفيف العبء عنهم.

وفي سياق أخر كان قد أجرى الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة ميدانية لمتابعة منافذ تقديم الخدمات الصحية، أمس السبت، حيث تم المرور على وحدة النصر الصحية غرب مطروح، والتابعة لإدارة مطروح الصحية، بحضور الدكتور إبراهيم دمرداش، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة ريهام رفعت، مدير الإدارة الصحية بمطروح، وهيام منشاوي، مدير إدارة المعامل بالمديرية. 

 تقديم خدمات الرعاية الأولية 

جاء ذلك للتأكد من انتظام العمل في تقديم خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بها، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث احتياجات ومتطلبات التشغيل بالوحدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنافذ تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة

مديرية الصحة بمطروح منطقة شماس مدينة براني مطروح قافلة طبية علاجية مجانية

مواد متعلقة

هتافات وأعلام.. أبناء مطروح يحتفلون بفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا (صور)

شاشات عرض 3 متر.. إقبال أهالي مطروح على الكافيهات لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي

وكيل صحة مطروح يتابع انتظام خدمات الرعاية فى وحدة النصر الصحية

وفاة مجند فى انقلاب سيارة شرطة على طريق "الإسكندرية- مطروح"

"أزهرية مطروح": انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية.. والإعدادية خلال ساعات

"تعليم مطروح": هدوء وانضباط بأول أيام امتحانات الدبلومات الفنية

صحة مطروح: تدريب 20 عاملًا بمراكز المعلومات على برنامج "Cyber Security"

قافلة طبية مجانية بمنطقة "الظافر" فى برانى غرب مطروح

الأكثر قراءة

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة من غرفة الحبوب بشأن رغيف الخبز

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

أسعار الأضاحي 2024.. كم وصل سعر الخروف البلدي قايم؟

"ملوك القارة".. ماذا قالت صحف تونس وإفريقيا عن تتويج الأهلى باللقب؟

عقبتان فى طريق عودة أشرف بن شرقى إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

محمد عبدالعزيز

قبل أيام من عيده السنوى.. الإعلام فى حديث الرئيس

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى