غدًا.. "صحة مطروح" تطلق قافلة طبية علاجية مجانية بمنطقة شماس في براني

تنظم مديرية الصحة بمطروح يومى الإثنين والثلاثاء 27 و28 مايو الجارى، قافلة طبية علاجية مجانية بمنطقة شماس التابعة للادارة الصحية بمركز برانى، على مدار يومين متتاليين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا وتيسيرا علي المواطنين.

أبرز التخصصات الطبية التي تتضمنها القافلة

واوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، ان القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - تنظيم اسرة - والنساء والتوليد - الأسنان" ويتم الكشف بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين والمهرة بالإضافة الی تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

القوافل تهدف لتوفير الرعاية الصحية

وأشار إلى ان القوافل الطبية يجرى تنفيذها تحت اشراف الدكتور حجازى احمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية وتأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة مؤكدا علي انه جرى التجهيز والاعداد للقافلة بشكل جيد موضحا ان جهود الدولة واضحة فى اطلاق الحملات والمبادرات الرئاسية والقوافل الطبية فى كافة القرى والمراكز بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وحرصا على تخفيف العبء عنهم.

وفي سياق أخر كان قد أجرى الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة ميدانية لمتابعة منافذ تقديم الخدمات الصحية، أمس السبت، حيث تم المرور على وحدة النصر الصحية غرب مطروح، والتابعة لإدارة مطروح الصحية، بحضور الدكتور إبراهيم دمرداش، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة ريهام رفعت، مدير الإدارة الصحية بمطروح، وهيام منشاوي، مدير إدارة المعامل بالمديرية.

تقديم خدمات الرعاية الأولية

جاء ذلك للتأكد من انتظام العمل في تقديم خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بها، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث احتياجات ومتطلبات التشغيل بالوحدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنافذ تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة