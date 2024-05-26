وكيل "شباب ورياضة مطروح" يتفقد تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للجودو

تفقد الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، تدريبات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى “لعبة الجودو” التي تقام فعالياته بمركز شباب مطروح.

التنمية المستدامة

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، الاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتوجيهات الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للموهبة والبطل الأوليمبي، والدكتور وليد رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

برنامج “نتشارك”



وفي سياق أخر كان قد أعلن الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة مطروح، أن إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، اختتمت فعاليات تنفيذ الورشة التدريبية الثامنة والأخيرة من برنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية، وذلك بمركز شباب مطروح، والذي تم تنفيذه بداية من 10 يناير، بواقع 8 ورش تدريبية، كل ورشة 4 أيام متتالية، بمراكز شباب مطروح "3" ومصر والهلال والقصر والرويسات واليرموك.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح في بيان إعلامي سابق له أنه فى ختام اليوم الرابع قامت اللجنة المنظمة للبرنامج، بتوزيع شهادات التقدير على جميع المشاركين، وسط سعادة بالغة منهم لشعورهم بالاستفادة من البرامج التي تم تدريبهم عليها، وطالبتهم اللجنة بضرورة تفعيل المبادرات وسط المجتمع الذين يعيشون فيه، مضيفا أن البرنامج يستهدف تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد وصنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم رافعين شعار انطلقوا في رحلة التغيير والابتكار مع "نتشارك"، وإعداد كوادر فعالة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من النشء والشباب.