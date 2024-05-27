الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلاب مدرسة "قارة أم الصغير" فى زيارة لمكتبة مصر العامة بسيوة (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مدرسة قرية قارة أم الصغير للتعليم الأساسي زيارة لمكتبة مصر العامة بسيوة، حيث كان في استقبالهم محمد عمران جيرى مدير المكتبة. 

تفقد أقسام المكتبة

وتضمنت الزيارة تفقد أقسام المكتبة المختلفة والتعرف على الأنشطة والفعاليات والخدمات بالمكتبة، وتم تنفيذ عدد من الأنشطة، وزيارة متحف البيت السيوى للتعرف على تراث الواحة. 

مكتبة مصر العامة بسيوة

وقال مستور أحمد، مدير المدرسة، إن هذه الزيارة تأتي في إطار العمل على تعريف الطلاب على المشروعات التي تنفذ على أرض سيوة، ومنها المنارة الثقافية والتنويرية، وهي مكتبة مصر العامة بسيوة.

وفي نهاية الزيارة عبر الطلاب والطالبات عن فخرهم بوجود المكتبة بواحة سيوة.

طلاب مدرسة
طلاب مدرسة "قارة أم الصغير" فى زيارة لمكتبة مصر العامة بسيوة
طلاب مدرسة
طلاب مدرسة "قارة أم الصغير" فى زيارة لمكتبة مصر العامة بسيوة
طلاب مدرسة
طلاب مدرسة "قارة أم الصغير" فى زيارة لمكتبة مصر العامة بسيوة
طلاب مدرسة
طلاب مدرسة "قارة أم الصغير" فى زيارة لمكتبة مصر العامة بسيوة
طلاب مدرسة
طلاب مدرسة "قارة أم الصغير" فى زيارة لمكتبة مصر العامة بسيوة
طلاب مدرسة
طلاب مدرسة "قارة أم الصغير" فى زيارة لمكتبة مصر العامة بسيوة
طلاب مدرسة
طلاب مدرسة "قارة أم الصغير" فى زيارة لمكتبة مصر العامة بسيوة
مدرسة قرية قارة أم الصغير مكتبة مصر العامة بسيوة أقسام المكتبة مكتبة مصر العامة سيوة

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