الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء أعمال الملتقى التدريبى للمجموعة الثالثة من مشروع "1000 معلم كنسى"

كنيسة
كنيسة

بدأت أمس في مركز اللوتس للمؤتمرات، التابع لكنيسة الشهيد مار جرجس بهليوبوليس، أعمال الملتقى التدريبي للمجموعة الثالثة من مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنيسة المعروفة بـ "١٠٠٠ معلم كنسي" في المرحلة الرابعة من المشروع.

بلغ عدد المشاركين في الملتقى التدريبي للمجموعة الثانية ٢٠٠ متدرب من الآباء الكهنة وأمناء الخدمة والخدام والخادمات، يمثلون ٩ إيبارشيات وثلاثة قطاعات رعوية بالقاهرة، وهي إيبارشيات دشنا، البحر الأحمر، سوهاج والمنشاة والمراغة، وإخميم وساقلتة، أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، مطاي، بني مزار والبهنسا، ٦ أكتوبر وأوسيم، شبين القناطر، إلى جانب قطاعات كنائس وسط القاهرة، عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر.

وتحمل المرحلة الرابعة من "١٠٠٠ معلم كنسي" عنوان "نحو تربية كنسية أفضل"، وتتضمن محاضرتين و٩ ورش يتدرب خلالها المشاركون على أساليب تعليمية تربوية، ولا سيما في مجال خدمة مرحلة الطفولة.

كانت المرحلة الأولى من برنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي "١٠٠٠ معلم كنسي" تحت شعار "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ" (مرا ٥: ٢١)، قد بدأت عام ٢٠١٦ واستمرت بشكل متتالي لمدة ثلاث سنوات تم خلالها تدريب بضع آلاف من الآباء الكهنة والخدام والخادمات بإيبارشيات الكرازة المرقسية على مهارات التعليم داخل الكنيسة باستخدام مصادر التعليم الكنسي الخمسة، وهي الكتاب المقدس، كتابات آباء الكنيسة، الليتورجيا، تاريخ الكنيسة، الهوية القبطية، وذلك باستخدام أساليب عصرية. 

وتدرجت تدريبات المراحل الثلاثة، فحملت المرحلة الأولى (عام ٢٠١٦) عنوان "اعرف"، والثانية (عام ٢٠١٧) "ابحث"، بينما حملت المرحلة الثالثة (عام ٢٠١٨) عنوان "أبدع"، يليها المرحلة الثانية بعنوان "درب" (عام ٢٠١٩-٢٠٢٠ )، ثم المرحلة الثالثة (عام ٢٠٢١- ٢٠٢٢) بعنوان "قُدّْ"، وجاءت المرحلة الرابعة (عام  ٢٠٢٤) تحت عنوان "طَوَّر".

مركز اللوتس للمؤتمرات لكنيسة الشهيد مار جرجس بهليوبوليس الملتقى التدريبي للمجموعة الثالثة مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني عدد المشاركين

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