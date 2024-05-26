بطريرك الكاثوليك يترأس القداس الإلهي بكنيسة غبريال ويستقبل رفات القديس فرنسيس

ترأس صباح اليوم الأحد، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة سان جورج، بغبريال، بالإسكندرية.

كذلك، استقبل رفات القديس فرنسيس الآسيزي، حيث شارك في الصلاة الأب يوحنا شاكر الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر.

وشارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، ومحبو القديس فرنسيس الآسيزي، بالإضافة إلى الوفد المرافق للرفات المقدس.

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية قائلًا: “نكرم الله في شخص القديس فرنسيس، الذي كان يعيش للأشخاص الأكثر احتياجًا، فعندما اكتشف وجود الله في حياته، كان يتعامل مع الفقراء، والمرضى. تضمن القداس الإلهي أيضًا التطواف بالرفات المقدس، للتبرك منه”.

الجدير بالذكر أن رفات القديس فرنسيس الآسيزي تتواجد في الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر، خلال الفترة الحالية، لأنها جزء لا يتجزأ من حياة القديس فرنسيس.