الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأوقاف تعقد برنامج البناء الثقافى لأئمة محافظة الإسكندرية

جانب من فعاليات برنامج
جانب من فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف الإسكندرية

انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف الإسكندرية، اليوم الأحد، بمركز إعلام الجمرك بالأنفوشي بمحافظة الإسكندرية، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

عقد اللقاء بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق نجم مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، وأ.د مجدي محمد عبدالرحمن منصور رئيس قسم أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالإسكندرية، والشيخ الأنصاري محمد عمارة مدير إدارة أوقاف الجمرك، والشيخ وسام علي كاسب مدير المتابعة، وأماني سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، وماهر بركة أخصائي إعلام بمجمع إعلام الجمرك.

وفي كلمته أكد الشيخ سلامة عبدالرازق نجم مدير مديرية أوقاف الإسكندرية أن وزارة الأوقاف تولي تدريب الأئمة والواعظات عناية بالغة، وتعمل على صقل مهاراتهم العلمية والدعوية من خلال برامج تدريبية متميزة وغير مسبوقة، مشددا على أهمية الاستمرار في طلب العلم، واتباع الأساليب القرآنية والنبوية الحكيمة في الدعوة إلى الله (تبارك وتعالى) ومراعاة أحوال المخاطبين.

ووجه أ.د مجدي محمد عبدالرحمن منصور رئيس قسم أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالإسكندرية الشكر لوزارة الأوقاف على جهودها المبذولة في الارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي للأئمة والواعظات، موضحًا أن هذه اللقاءات مثمرة وفعالة في إثراء الأئمة والواعظات علميًا وثقافيًا، وأن الشواهد القرآنية والنبوية تحث على استخدام الأساليب الحكيمة في الدعوة إلى الله.

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البناء الثقافى محافظة الاسكندرية برنامج البناء الثقافي أوقاف الإسكندرية الفكر الوسطي

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