الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سفير روسى: ندعم وقف إطلاق النار في غزة وإرسال المساعدات إلى سكان القطاع

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد السفير روديون ميروشنيك- سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، ومساعد وزير الخارجية الروسي، على موقف روسيا الداعم لوقف إطلاق النار في غزة، وإرسال المساعدات إلى سكان القطاع، والوصول إلى مفاوضات لوقف إراقة دماء المدنيين، مشيرًا إلى أن روسيا لا تزال تتمسك بالحلول السلمية في غزة، والإلتزام بمبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدت اليوم الأحد، بالبيت الروسي في الإسكندرية، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والمتخصصين بالشئون الدولية.

وأشار "ميروشنيك" إلى أنه إذا تم الالتزام بالقانون الدولي لم يكن اندلع هذا الصراع أو أن يصل لهذه الدرجة من إراقة الدماء سواء في حرب غزة أو ما يحدث على في الصراع الروسي الأوكراني.

وخلال اللقاء أكد السفير روديون ميروشنيك- سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، أن روسيا تسعى بشكل دائم لحل النزاع مع أوكرانيا بالطرق الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن روسيا أبدت رغبتها واستعدادها لإقامة حوار لإنهاء هذا الصراع وقدمت مقترحاتهم في الجولات التفاوضية، وملتزمة بالقوانين الدولية الإنسانية، وتسعى إلى إقرار منظومة السلام التي تضمن لأبنائنا الحياة بسلام خلال السنوات القادمة.

من جانبه أعرب رارسيني ماتيوسشينكو- مدير البيت الروسي بالإسكندرية، عن سعادته بدور البيت الروسي والذي هو نقطة جذب الصحفيين والمفكرين لمناقشة ومراجعة الأحداث المهمة، وبحت النقاط المشتركة والعلاقات الروسية المصرية، والتعاون الدائم  بين روسيا ومصر.

الخارجية الروسية وقف اطلاق الحلول السلمية القانون الدولي حرب غزة

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