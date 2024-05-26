الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية تكشف رسائل المقاومة من إطلاق 12 صاروخًا نحو تل أبيب

جريدة الدستور

قالت دانا أبوشمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن إطلاق 12 صاروخًا نحو تل أبيب، تطور خطير، حيث إن تل أبيب الكبرى لم تتعرض للرشقات الصاروخية منذ ما يزيد عن 120 يومًا، واليوم تتعرض لقصف صاروخي، نحو 12 صاروخًا انطلقت من رفح تجاه تل أبيب.

ولفتت خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الرشقات الصاروخية انطلقت من على بعد أمتار من تواجد القوات الإسرائيلية في رفح، حيث توجد 3 ألوية جميعها تابعة للفرقة 160.

وأردفت أن كتائب القسام قالت إنها قصدت تل أبيب ردًا على المجازر الإسرائيلية، وهناك شهود عيان استمعوا لأصوات انفجارات وصلت لـ15 انفجارًا ومقاطع فيديو توثق تصاعد أعمدة دخان.

وأشارت إلى أن صحيفة يديعوت أحرونوت تحدثت عن أنه قد يحدث تأخير لبعض الطائرات، مع استمرار الأخبار التي تتحدث عن رشقة صاروخية واسعة، والتي تحمل رسائل عسكرية وسياسية، خاصة أن مجلس الحرب أعلن عن أنه سيعقد اجتماعه في تل أبيب، وكأنها رسالة من كتائب المقاومة أنه ما زال في جعبتها الكثير.

وأوضحت أن استهداف تل أبيب والقدس بالصواريخ يحمل رسائل سياسية أكثر منها عسكرية، لأن تل أبيب تبعد 40 كيلومترًا عن رفح، ما يعني أن قدرات حماس العسكرية غير مُجهز عليها كما تدعي إسرائيل، وأنها ما زالت قادرة للوصول لعقر دار الحكومة. 

 

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