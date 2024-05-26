خبير عسكرى: الوساطة المصرية كانت الوحيدة التى أدارت التفاوض خلال حرب غزة

أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن إسرائيل تعيش حالة من التخبط والهلع، وبدأت تنهار تحت وطأة الأحداث الراهنة.

وأضاف العمدة، في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة cbc، أنه بعد قرار محكمة العدل الدولية بإيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، أصبحت إسرائيل محط أنظار العالم، وعلى الرغم من الضغوط الدولية، ترفض إسرائيل الامتثال لهذه القرارات، مما يثير قلقًا داخل البلاد.

وأشار اللواء العمدة إلى أن المجتمع الدولي ينتقد بشدة الممارسات الإسرائيلية الفجة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولفت الانتباه إلى التوترات الداخلية في إسرائيل، حيث يعاني البلد من حالة من الجنون والهلع.

وفيما يتعلق بالتفاوض والهدنة، أكد أن الوساطة المصرية كانت الوحيدة التي أدارت مسار التفاوض خلال فترة الحرب على غزة.