الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير عسكرى: الوساطة المصرية كانت الوحيدة التى أدارت التفاوض خلال حرب غزة

اللواء عادل العمدة
اللواء عادل العمدة

أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن إسرائيل تعيش حالة من التخبط والهلع، وبدأت تنهار تحت وطأة الأحداث الراهنة.

وأضاف العمدة، في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة cbc، أنه بعد قرار محكمة العدل الدولية بإيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، أصبحت إسرائيل محط أنظار العالم، وعلى الرغم من الضغوط الدولية، ترفض إسرائيل الامتثال لهذه القرارات، مما يثير قلقًا داخل البلاد.

وأشار اللواء العمدة إلى أن المجتمع الدولي ينتقد بشدة الممارسات الإسرائيلية الفجة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولفت الانتباه إلى التوترات الداخلية في إسرائيل، حيث يعاني البلد من حالة من الجنون والهلع.

وفيما يتعلق بالتفاوض والهدنة، أكد أن الوساطة المصرية كانت الوحيدة التي أدارت مسار التفاوض خلال فترة الحرب على غزة.

اللواء عادل العمدة الأكاديمية العسكرية للدراسات إسرائيل قصواء الخلالي في المساء مع قصواء قرار محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية المساعدات غزة قطاع غزة المجتمع الدولي الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد إعلان "القسام" عن أسر جنود.. جيش الاحتلال يشن قصفا مدفعيا عنيفا على مخيم جباليا وشمال غزة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 26 مايو 2024 فى محافظات مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

علي ترك

إلى وزراء مصر «تعلموا من حكمدار العاصمة»

عبدالله شريف

الرئيس السيسى والإعلام.. رسائل لا تتوقف

محمد عبدالناصر

محمد عبدالناصر يكتب: الرئيس السيسى ينتصر للإعلام

د.أحمد الخميسى

نبيذ الشرق

ماجد حبته

توشكى.. كمان وكمان

صور

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى