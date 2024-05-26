الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير البترول يكشف عن خطة الدولة لدعم قطاع المحروقات (فيديو)

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة مستعدة للتعامل مع أي تطور أو موقف طارئ في قطاع المحروقات، مشيرًا إلى أن الدولة قد وضعت خططًا بديلة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للتأكد من استدامة الإمدادات.

وأضاف "الملا"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة cbc، أنه في عام 2021، تم التخلي عن دعم المحروقات على الوقود، لكن اليوم عادت الدولة لدعم المحروقات بمبلغ قدره 140 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتم تخصيص ميزانية قدرها 155 مليار جنيه لدعم المحروقات في العام المقبل.

وفيما يتعلق بأسعار الوقود، أوضح أن سعر لتر السولار (الديزل) يباع بـ 10 جنيهات، في حين يكلف الدولة 20 جنيهًا للتصدير، وتبلغ استهلاك مصر للسولار حوالي 14 مليون طن، مما يستدعي صرف 60 مليار جنيه كدعم.

أما بالنسبة لأسطوانات البوتوجاز، أكد المهندس طارق الملا، أن تكلفة الأسطوانة تبلغ 300 جنيه، ويتم بيعها للمواطن بـ100 جنيه، وتجرى مراجعة دورية لتحديد التكلفة، مع العلم أن الحكومة تتحمل عبء كبير في هذا القطاع.

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