خبير فى الشئون الإسرائيلية يكشف سبب نفى حماس العودة للمفاوضات

قال أحمد شديد، خبير الشئون الإسرائيلية، إن اللقاء العربي الأوروبي في باريس جاء نتيجة الحالة الإقليمية التي دفعت الجميع لاستنهاض الهمم لوقف مجازر الاحتلال وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني، ومنع تمدد الصراع لدول الإقليم، خاصة مع تزايد ركعة الصراع في لبنان.

ولفت، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك مجموعة معطيات تنذر بخطر كبير ومزيد من التصعيد، وهو ما لا يتمناه أي أحد باستثناء نتنياهو وحكومته المتطرفة، حيث أصبح واضحًا الآن أن إسرائيل لديها هدف واحد وهو استمرار العمليات العسكرية سواء على حساب الدم الفلسطيني أو اليهودي.

الحديث عن استئناف المفاوضات إسرائيلي إسرائيلي

وأوضح أن حماس أعلنت أنها لم يصلها أي شىء عن استئناف المفاوضات، التي يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي، لأن المقاومة أبلغت موقفها للأشقاء في مصر قبل أسبوعين، وهو موافقة حماس على الورقة المصرية، أما المفاوضات في برلين أو باريس هي مفاوضات إسرائيلية إسرائيلية، وحكومة إسرائيل مجتمعة لبحث إمكانية العودة للمفاوضات، بينما نتنياهو يريد كسب مزيد من الوقت واستمرار العمليات العسكرية، والحديث عن مفاوضات هو لامتصاص الغضب الداخلي للشارع الإسرائيلي الذي أصبح مثار قلق.