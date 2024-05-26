باحث: إسرائيل مُجبرة على إحراز تقدم فى المفاوضات لـ4 أسباب (فيديو)

قال جهاد حرب، الباحث السياسي، إن إسرائيل مجبرة على إحراز تقدم في المفاوضات، لمجموعة من الأسباب، أهمها ما جرى على المستوى الدولي من خلال محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية التي يمكن أن تصدر أمرًا باعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، يوآف جالانت.

ولفت إلى أن السبب الثاني هو المظاهرات التي تتسع في إسرائيل، حيث شهدنا بالأمس المظاهرة الأوسع والأكبر، والتي تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

وأردف أن العملية التي أعلن عنها الناطق باسم كتائب القسام بأسر جنود إسرائيليين في جباليا، تؤثر على قطاعات واسعة من الشارع الإسرائيلي، خاصة أن الجنود كانوا ذاهبين لتحرير محتجزين إسرائيليين، فأُسروا هم الآخرون.

وأشار إلى أن الوسطاء يرغبون في التوصل لاتفاق، سواء مصر للحفاظ على أمنها القومي، أو الولايات المتحدة، لقرب الانتخابات الأمريكية، حتى إن الديمقراطيين لن يصوتوا لنتنياهو نتيجة سياساته المتعلقة بالحرب على غزة.

وتابع: "كل هذا يجعل هناك أملًا للوصول إلى اتفاق، كما أن هناك سقفًا أعلى للمقاومة الفلسطينية، بسبب عملية أسر جديدة للجنود ما يعني أن الاحتلال فشل، كما أن الخسائر التي تكبدها الاحتلال في رفح الفلسطينية وفي جباليا، تعطي المقاومة الفلسطينية دفعة جديدة لرفع سقف مطالبها، سواء فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي أو عودة النازحين أو الإفراج عن عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين".

وأشار إلى أن إسرائيل تجاوزت جميع الحدود التي كان يخشاها الجميع، قامت إسرائيل بكل ما يمكن القيام به وفشلت، صحيح أن قدرات المقاومة تراجعت على مستوى إطلاق الصواريخ، لكنها على المستوى الميداني في الاشتباكات المباشر ما زالت لديها القدرات العسكرية الكافية، وهو ما يظهر في المعارك في جباليا والزيتون ورفح.