الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل cbc: بدء تحرك شاحنات المساعدات تمهيدا لدخولها معبر كرم أبو سالم

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة

رصد محمد زهران، مراسل برنامج "في المساء مع قصواء"، الأجواء أمام معبر رفح البري، مؤكدًا أنه: "بدأت شاحنات المساعدات الإغاثية في التحرك من المنطقة اللوجستية القريبة من معبر رفح الحدودي نحو أقرب نقطة داخل المعبر.

وأضاف زهران، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر قناة cbc، أنه يأتي ذلك استعدادًا لدخولها إلى معبر كرم أبو سالم بعد إشراف السلطات في المعبر عليها، مؤكدًا أن هذه الشاحنات انطلقت قبل نصف ساعة ودخلت منطقة معبر رفح الحدودي.

من جهة أخرى، أوضح أن قطاع غزة شهد قصفًا جويًا عنيفًا من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي والمروحيات العسكرية، خاصة في مخيمات لبريج والنصيرات.

محمد زهران في المساء مع قصواء معبر رفح رفح الإعلامية قصواء الخلالى معبر كرم أبو سالم غزة قطاع غزة الطيران الحربى

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