ياسر عبدالعزيز لـ"الشاهد": الخوف هو السبب الرئيسى فى إخفاق الإعلام الغربى

قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن: "الإعلام الغربي أخفق في أن يظهر احترامه لما ادعاه من قيم ومبادئ تحريرية على مدار السنوات الطويلة الماضية، وهذا الإخفاق كان في بعض العناصر الرئيسية مثل التمييز والكراهية والتحريض على العنف، والأخطر من كل ذلك هو إخفاقه في أن يكون مصدرا محترما للمعلومات والتحليلات التي تضئ للقارئ وتمكنه من اتخاذ قرار صحيح لما يجري، وهذه هي أكبر خسارة تعرض لها الإعلام الغربي".

وأضاف عبد العزيز، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، الذي يبث عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن: "الخوف هو السبب الرئيسي في إخفاق الإعلام الغربي خلال الآونة الأخيرة؛ لأن الغرب دائما ينظر لنفسه على أنه وصل لمرحلة السيادة، فضلا عن شعوره بمرحلة نهاية التاريخ، كما يعتقد أنه لن يتأثر بعصر الحروب مرة أخرى".

وتابع: "الإعلام الغربي يعاني أيضًا من الانحيازات البنيوية، والتي تعتبر داخل الهيكل وتكون منسوبة للمذهب السياسي والأيدولوجي والديني، وذلك اتضح بشدة من خلال انحيازهم ضد الروس في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك الأمر تربع على مدار عقود طويلة".