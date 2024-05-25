ياسر عبدالعزيز لـ"الشاهد": الإعلام هو نصف المعركة في الحروب

كشف الدكتور ياسر عبدالعزيز، الكاتب الصحفي، عن شهادته حول أيام الدموع والدم حول القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر فضائية “extra news”، الاعلام هو نصف المعركة في الحروب".

وتابع: "الإعلام هو نصف المعركة أو الحرب، وهذا ليس تعبير قمت أنا بصكه ولكن هو تعبير تم صياغته على ألسنه كثيرين، لكن أهم من قالوا بهذا التعبير الدكتور أيمن الظواهري عندما كان الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في عام 2004، وأرسل رسالة مناصحة لأبو مصعب الزرقاوي الذي كان زعيم الرافضين في العراق في هذا الوقت، ومما كتبه في هذه الرسالة " تذكر يا أخي أن نصف معركتنا في الإعلام".

وأوضح أن الحرب في غزة جاءت حتى تصب المزيد من البنزين على النار الملتهبة، لأنها جاءت بعد كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.