السيطرة على حريق في أتوبيس نقل عام أثناء سيره بالإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، على حريق شب في أتوبيس نقل عام أثناء سيره شرق المدينة، مما أدى لهروب الركاب من الأتوبيس.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بأتوبيس نقل عام أثناء سيره بتقاطع شارع الإقبال مع جليم بنطاق حي شرق الإسكندرية، وهروب ركاب الأتوبيس وتوقف الحركة المرورية، قبل ان يجري السيطرة عليه دون حدوث إصابات.

نتيجة المعاينة والفحص

علي الفور انتقلت قوة أمنية بصحبة سيارات الدفاع المدني والحريق، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بموتور أتوبيس نقل عام تقاطع شارع الإقبال مع الحرية جليم بدائرة قسم شرطة الرمل أول.

وتم السيطرة علي الحريق وتسيير الحركة المرورية ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية أو مصابين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.