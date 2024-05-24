الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطل لحيازته كمية من مخدر الحشيش للاتجار بها غرب الإسكندرية

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار وحيازة 18 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بقصد ترويجها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية اول، بمزاولة نشاطه الاجرامي تخصص فى الإتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة في ذلك.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 18 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،450،000 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة مسئول بشركة مواد غذائية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة خمسون ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.


ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 15652 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

توصلت التحقيقات أن التحريات دلت الي قيام المتهم " س.م.ط" مسئول بشركة مواد غذائية، بالاتجار في المواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة بضبطه، وعقب تقنين الإجراءات، تم القاء القبض عليه وبحوزته جوال بلاستيكي تبين أنه يحتوي على 150 قطعة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتفين، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبا،لغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

حبس عاطل كمية من الحشيش بالعامرية غرب الاسكندرية

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