الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار عقار قديم بالإسكندرية

عقار قديم بالإسكندرية
عقار قديم بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار قديم مأهول بالسكان دون حدوث إصابات بشرية أو خسائر مادية بمنطقة مطار النزهة شرق الإسكندرية، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وسؤال شهود العيان عن الواقعة والتحفظ على ملف العقار لفحصه.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد حبيب، يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء كبيرة بالدور الخامس على الدور الرابع من عقار بعزبة منسي في منطقة مطار النزهة.

وعلى الفور انتقلت قيادات الحي بصحبة قوات الدفاع المدني وضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ. وبعد المعاينة والفحص، تبين أن أجزاء كبيرة من الدور الخامس قد انهارت على الدور الرابع العلوي في العقار الواقع في ٢٣ شارع المصانع أمام الفرن بعزبة منسى مطار النزهة بنطاق حي شرق، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الأمر إلى مهندسي الحي ولجنة المنشآت المعرضة للسقوط، وتم وضع حواجز حول العقار مع التنبيه للسكان بضرورة إخلاء المكان مؤقتًا. كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لجنة هندسية بالاسكندرية إنهيار اجزاء عقار قديم أمن الأسكندرية

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