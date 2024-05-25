السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار جديد بشأن انهيار عقار ووفاة طفل وعامل في الإسكندرية

انهيار عقار
انهيار عقار

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار عقار قديم بمنطقة الباب الجديد بحي وسط المدينة مأهول بالسكان تسبب في وفاة عامل وطفل، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة أثار انهيار العقار والتحفظ علي ملف العقار لفحصه، والتصريح بدفن الجثتي بعد توقيع الكشف الطبي عليهما لبيان سبب الوفاة وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بانهيار عقار قديم مكون من طابقين، ووجود أشخاص محتجزين بشارع الكواكب من شارع نجيب الحداد خلف مسجد إبراهيم عبد الباعث الباب الجديد بنطاق حي وسط.

انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف وضباط المباحث ومسئولي الحي إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار عقار قديم مكون من طابقين، وتم انتشال جثتى محمد جابر السيد سلامة، ٥٠ سنة، وسعد ممدوح سعد، ١٠ سنوات، تصادف مروره أسفل العقار، وتباشر قوات الحماية المدنية بمعداتها جهودها للبحث عن الضحايا آخرين أسفل العقار والتأكد من وجودهم من عدمه لإنقاذهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

انهيار عقار من 3 طوابق في الإسكندرية

كانت قد قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بعد انشطاره الي نصفين تقطن به أسرة واحده وتم إنقاذ 3 منهم كانوا متواجدين وإنقاذ شخص تصادف مروره أثناء الانهيار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي ملف العقار وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار يفيد بانهيار عقار الي نصفين بمنطقة العطارين خلف قسم شرطة العطارين ووجود محتجزين بالعقار جراء الانهيار.

علي الفور انتقل مسئولي الحي وقسم شرطه العطارين وقوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية وسيارات الإسعاف الي مكان الانهيار، وبالمعاينة والفحص تبين انشطار العقار الي نصفين وانهيار جزء كبير منها فيما باقي العقار منهاره اجزاء كبيرة منه منذ فتره إنقاذ 3 أفراد بالدور الأخير كانوا يقطنوه، وانقاذ شخص من تحت الانقاض تصادف مروره مصاب، تم علاجهم في مكان الحادث.

فيما لا تزال قوات الحماية المدنية بالإسكندرية تواصل البحث عن ضحايا قد يكونوا متواجدين تحت الانقاض وذلك تمهيدا لرفعها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

التحقيق انهيار عقار مأهول بالسكان وفاة طفل وعامل وسط الإسكندرية النيابة العامة

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