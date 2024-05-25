السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتشال جثتين من أسفل عقار قديم انهار وسط الإسكندرية

انهيار عقار وسط الإسكندرية
انهيار عقار وسط الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من انتشال جثتي من أسفل أنقاض عقار قديم بمنطقة الباب الجديد بحي وسط المدينة، مأهول بالسكان، وجاري البحث عن أشخاص تحت أنقاض العقار، وانتقل قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بانهيار عقار قديم مكون من طابقين، ووجود أشخاص محتجزين بشارع الكواكب من شارع نجيب الحداد خلف مسجد إبراهيم عبد الباعث بالباب الجديد بنطاق حي وسط.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف وضباط المباحث ومسئولي الحي إلي مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار عقار قديم مكون من طابقين، وتم انتشال جثتي "محمد جابر السيد سلامة، ٥٠ سنة، وسعد ممدوح سعد، ١٠ سنوات"، تصادف مرورهما أسفل العقار، وتباشر قوات الحماية المدنية بمعداتها جهودها للبحث عن الضحايا أسفل العقار، والتأكد من وجودهم من عدمه لإنقاذهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

انهيار عقار وسط الإسكندرية

انهيار عقار وسط الإسكندرية
انهيار عقار وسط الإسكندرية
عن ضحايا انهيار عقار قديم وسط الإسكندرية أمن الأسكندرية

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