حبس مأذون "مزيف" يزوّر عقود زواج وطلاق بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الأحد، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في انتحال صفة "مأذون شرعى" وإنشاء مكتب وهمي بدائرة قسم شرطة كرموز، والاتفاق مع بعض المواطنين على تسليمهم عقود زواج وطلاق صورية للاستفادة منها فى عدة مجالات وتحصله على كميات كبيرة من عقود الزواج والطلاق الرسمية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية وإزالة كافة البيانات المدونة بها بأسلوب مُبتكر باستخدام مادة كيميائية سائلة مع الاحتفاظ بخاتم شعار الجمهورية الأصلي والبصمات عليها وإعادة تدوين بيانات عملائه بتلك العقود ما يكسبها الصفة الرسمية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، عن مزاولة عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالإسكندرية، نشاطًا إجراميًا تخصص في انتحال صفة "مأذون شرعي" وإنشاء مكتب وهمي بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، حيث قام بالاتفاق مع بعض المواطنين على تسليمهم عقود زواج وطلاق صورية للاستفادة منها فى عدة مجالات وتحصله على كميات كبيرة من عقود الزواج والطلاق الرسمية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية وإزالة كافة البيانات المدونة بها بأسلوب مُبتكر باستخدام "مادة كيميائية سائلة مع الاحتفاظ بخاتم شعار الجمهورية الأصلى والبصمات عليها" وإعادة تدوين بيانات عملائه بتلك العقود ما يكسبها الصفة الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 4 أكلاشيهات مطموسة وكمية من الأقلام الحبر ألوان مختلفة ومجموعة من الأدوات تستخدم فى مزاولة مهنة مأذون شرعى وكمية من أصول الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير "خالية البيانات" ودفاتر قيد وقائع الزواج والطلاق وإفادات زواج وشهادات صحية لراغبي الزواج "خالية البيانات"، وعدد من الكروت الشخصية باسم أحد الأشخاص وكمية من الأصول والصور من المحررات الخاصة بعملائه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.