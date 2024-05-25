حبس عاطلين ضبطا بـ80 كيلو "حشيش" وبندقية فى الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار وحيازة 80 كيلوجراما لمخدر الحشيش وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، بقصد ترويجها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بمزاولة نشاطهما الإجرامي تخصص فى الاتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما أثناء وجودهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 80 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات ومبلغ مالى "من متحصلات تجارتهما غير المشروعة"، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة العامرية بالإسكندرية، تجديد حبس 4 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة عدد 92.500 كيلو من مخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، مُتخذين دائرة قسم شرطة أول العامرية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين واستهدافهما وتم إلقاء القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جراما ومبلغ مالى وعدد 2 هاتف محمول، بمواجهتهما أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد بترويجها، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفين للتواصل مع عملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

كما تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجله، تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين وألقي القبض على المتهمين وبتفتيشهما عثر على 32٫500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.