السجن المشدد 10 سنوات لعاطل للاتجار بالمواد المخدرة فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير والمستشار محمد السيد محمد وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 1188 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات عن أنه بناء على معلومات مفادها قيام المتهم "م.ص س"، عاطل، بمزوالة نشاط في الاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم داخل سيارة توناية بمنطقة الكيلو 21 وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد 19 طربة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

كانت قد قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار وحيازة 80 كيلوجراما لمخدر الحشيش وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، بقصد ترويجها علي عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجله، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بمزاولة نشاطهما الإجرامي تخصص فى الاتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائهما مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة في ذلك.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 80 كيلوجراما لمخدر الحشيش وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات ومبلغ مالى "من متحصلات تجارتهما غير المشروعة"، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.