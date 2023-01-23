بسبب ماس كهربائى.. تفحم أتوبيس نقل عام غرب الإسكندرية دون إصابات

شهد طريق محور التعمير بالكيلو 21 العجمي اتجاه الإسكندرية، اندلاع حريق مفاجئ بأتوبيس نقل عام فيه بطريق محور التعمير، وتمكنت قوات الدفاع المدني والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة علي حريق الأتوبيس دون حدوث إصابات بشرية، وتسبب الحريق في توقف الحركة المرورية بالطريق، قبل أن تتمكن وحدة التدخل السريع بإدارة المرور من تسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق في أتوبيس نقل عام بطريق المحور بالكليو 21 اتجاه الإسكندرية، توجهت علي الفور 3 سيارات إطفاء، و 4 سيارات إسعاف إلي مكان البلاغ.



وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق هائل في الأتوبيس، ونجاه السائق والمحصل وعدد من الركاب بعد هروبهم من الأتوبيس، تدخلت سيارات الاطفاء وجري إطفاء الحريق، وكشفت المعاينة الأولية سبب الحريق لماس كهربائي بالسيارة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كانت قد قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة اثار حريق في سيارة ملاكي "تومنايه" أمام الوحدة الصحية، منطقة الهانوفيل، التابعة لنطاق حي العجمي، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان.



وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، حول نشوب حريق في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة بسيارة.



على الفور انتقل ضباط مباحث باحث قسم الشرطة رفقة قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية، وسيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم امتدادها إلى المنطقة المحيطة، وجرى وضع سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.



أسفر الحريق عن حدوث تلفيات بالسيارة، التي اشتعلت فيها النيران فجأة أثناء سيرها، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.