الدور الرقابى.. "صحة النواب" تتفقد المستشفى العام ووحدة صحة طب الأسرة بمدينة دهب

قام وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، اليوم الأحد، بتفقد أعمال الانشاءات بمستشفى دهب الجديدة، وكذلك مستشفى دهب ووحدة صحة طب الأسرة.

وقد ضم الوفد، كلا من: النائبة سهير عبد الحميد، النائبة عبله الألفي، النائب محمود العزب، النائب مكرم رضوان، النائبة إيناس عبد الحليم، النائب محمود أبو الخير، النائبه جمان عمارة، النائبة ميرفت عبد العظيم، النائبة راوية مختار، النائبة إيرين سعيد، النائية جوميانه لويس، والنائبة سارة النحاس، كما شارك فى الزيارة نواب جنوب سيناء، النائب حميد سليمان، والنائب سليمان عطيوى، النائية فضية سالم.

وكان فى استقبال الوفد، دكتور مصطفى سامح شمس الدين مدير مركز طب أسرة دهب، الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور ايمن رخا مدير الرعاية بجنوب سينا، والدكتور طارق عز الدين مدير التأمين الصحة الشامل بجنوب سينا، والدكتور محمد السايس مدير عام الرقابة الصحية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد عبد الحى مدير عام فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بجنوب سيناء، دكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائى، دكتور مهندس أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات، دكتوره هبه عاطف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمى الخدمة الصحية، التابعه للهيئة العام للتأمين الصحى الشامل.

زيارة مستشفى دهب الجديدة

وبدأت الجولة التفقدية، بزيارة مستشفى دهب الجديدة التى مازالت تحت الانشاء بنسبة تنفيذ وصلت إلى ٧٠% ومن المزمع الانتهاء منها فى آخر العام الجارى، والمستشفى الجديدة مقامه على مساحة ١٦ الف متر، وتضم ١٠ عيادات خارجية، مبنى لمدرسة التمريض، ٣ غرف عمليات، غرفة عملية الولادة، وحضانات للأطفال.، سكن أطباء، غرف للرعاية المركزة وللاشعة، وقسم للعلاج الطببعى، ومبنى للمعالجة بالاكسجين، قسم للغسيل الكلوى.

كما تفقد الوفد مركز طب أسرة دهب، والذى يحتوى على عيادات لطب الأسرة، وعيادات تخصصية، عيادة طوارئ، وعادة اسنان، وعيادة مشورة نفسية وتنظيم الاسرة، ويتردد على المركز من ٥٠ لـ ٦٠ مواطن فى اليوم، كما استقبلت المركز منذ ٢٠٢٢، ١٩٢٠٠ الف مريض، وبها١٠٦٠٠ فرد مسجل بملفات فردية و٣٧٠٠ ملف عائلى.

تطوير المنشآت الطبية

كما تفقد الوفد مستشفى دهب العام القديمة، التى تقدم الخدمة الطبية لحين الانتهاء من المستشفى الحديدة، والتى تحتوى على قسم للاستقبال والطوارئ، وقسم للاشعة، وعدد من العيادات الخارجية، وصيدلية.

واشاد وفد نواب لجنة الشؤون الصحية، بما تشهده المدينة من تطوير للمنشآت الطبية، وخاصة مستشفى دهب الجديدة، كما طالب الوفد بسرعة الانتهاء من أعمال الانشاءات بالمستشفى الجديدة، ودعم مركز طب الاسرة بما يحتاجه من مستلزمات وأجهزة وقوى بشرية للقيام بدوره على أفضل وجه لخدمة المواطنين.