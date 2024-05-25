وفد "صحة النواب" يزور أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة

أجرى وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، زيارة إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، الذى يعد أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة بمحافظة جنوب سيناء.



جاء ذلك أثناء جولة الوفد الميدانية للمستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة جنوب سيناء، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية.



وترأس الوفد النائبة الدكتورة سهير عبد الحميد، وضم كلا من النائبة عبله الألفي، النائب محمود العزب، النائب مكرم رضوان، النائبة إيناس عبد الحليم، النائب محمود أبو الخير، النائبه جمان عمارة، النائبة ميرفت عبد العظيم، النائبة راوية مختار، النائبة إيرين سعيد، النائية جوميانه لويس، والنائبة سارة عادل.

وقد استقبل الوفد، مدير المستشفى الدكتور أحمد عبد الحميد، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور ايمن رخا مدير الرعاية بجنوب سينا، والدكتور طارق عز الدين مدير التأمين الصحة الشامل بجنوب سينا، والدكتور محمد السايس مدير عام الرقابة الصحية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد عبد الحى مدير عام فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بجنوب سيناء.



وتفقد الوفد العيادات الخارجية بالمستشفى، حيث توفر مستشفى شرم الشيخ الدولى أطباء فى كافة التخصصات، وقد تحدث أيضا وفد صحة النواب مع المرضى، واطقم التمريض للاطمئنان على سير الأمور داخل المستشفى.



كما تفقد الوفد أيضا قسم الطواريء والرعاية المركزة، حيث إن نسبة التردد على الطواريء يوميا تصل إلى ٣٠٠ حالة وكانت فى السابق ١٥٠ حالة يوميا.

وتابع الوفد زيارات كافة أقسام المستشفى والاطلاع على كافة التطورات، حيث تحتوي المستشفى على ١٣٧ سريرا منهم ٣٢ سرير رعاية مركزة، كما تقوم المستشفى بانشاء مشروعات عديدة تحت مظلة الرعاية الصحية، بما يتوافق مع استراتيجية مصر ٢٠٣٠، مثل مشروعات محطات طاقة شمسية ومحطات تحلية مياه، بجانب وحدة معالجة فرم النفايات.



وفى نهاية الزيارة قامت وفد لجنة الشؤون الصحية بعقد اجتماع مع ادارة المستشفى وهيئة الرعاية الصحية، وبحضور النائب محمد عوض السيد وشهرته "سيد عوض" عضو محلس النواب بجنوب سيناء، لمناقشة المشاكل الإدارية والمالية التى تم رصدها، ووضع آلية للوصول إلى حلول تمنع حدوث أى مشاكل مستقبلية.