السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفد "صحة النواب" يزور أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة

جريدة الدستور

أجرى وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، زيارة إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، الذى يعد أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة بمحافظة جنوب سيناء.


جاء ذلك أثناء جولة الوفد الميدانية للمستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة جنوب سيناء، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية.

 

txt

وفد "صحة النواب" يزور وحدة طب الأسرة بوادى مندر فى شرم الشيخ


وترأس الوفد النائبة الدكتورة سهير عبد الحميد، وضم كلا من النائبة عبله الألفي، النائب محمود العزب، النائب مكرم رضوان، النائبة إيناس عبد الحليم، النائب محمود أبو الخير، النائبه جمان عمارة، النائبة ميرفت عبد العظيم، النائبة راوية مختار، النائبة إيرين سعيد، النائية جوميانه لويس، والنائبة سارة عادل.

 

وقد استقبل الوفد،  مدير المستشفى الدكتور أحمد عبد الحميد، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور ايمن رخا مدير الرعاية بجنوب سينا، والدكتور طارق عز الدين مدير التأمين الصحة الشامل بجنوب سينا، والدكتور محمد السايس مدير عام الرقابة الصحية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد عبد الحى مدير عام فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بجنوب سيناء.


وتفقد الوفد العيادات الخارجية بالمستشفى، حيث توفر مستشفى شرم الشيخ الدولى أطباء فى كافة التخصصات، وقد تحدث أيضا وفد صحة النواب مع المرضى، واطقم التمريض للاطمئنان على سير الأمور داخل المستشفى.


كما تفقد الوفد أيضا قسم الطواريء والرعاية المركزة، حيث إن نسبة التردد على الطواريء يوميا تصل إلى ٣٠٠ حالة وكانت فى السابق ١٥٠ حالة يوميا.

وتابع الوفد زيارات كافة أقسام المستشفى والاطلاع على كافة التطورات، حيث تحتوي المستشفى على ١٣٧ سريرا منهم ٣٢ سرير رعاية مركزة، كما تقوم المستشفى بانشاء مشروعات عديدة تحت مظلة الرعاية الصحية، بما يتوافق مع استراتيجية مصر ٢٠٣٠، مثل مشروعات محطات طاقة شمسية ومحطات تحلية مياه، بجانب وحدة معالجة فرم النفايات.


وفى نهاية الزيارة قامت وفد لجنة الشؤون الصحية بعقد اجتماع مع ادارة المستشفى وهيئة الرعاية الصحية، وبحضور النائب محمد عوض السيد وشهرته "سيد عوض"  عضو محلس النواب بجنوب سيناء،  لمناقشة المشاكل الإدارية والمالية التى تم رصدها، ووضع آلية للوصول إلى حلول تمنع حدوث أى مشاكل مستقبلية.

وفد لجنة الشؤون الصحية لجنة الشؤون الصحية مستشفى شرم الشيخ الدولي شرم الشيخ الدولي مستشفى خضراء

مواد متعلقة

جهود وزارة الهجرة فى ملف التواصل مع المصريين بالخارج على مدار 9 سنوات

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

التاريخ يحكم بالوثائق.. «الدستور» تكشف دور القاهرة فى إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط

أسيرات الطفولة.. 9 كاتبات عربيات يرسمن صور أبطالهن

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

الأكثر قراءة

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

جمهور الأهلي يشعل الأجواء في المترو قبل نهائي دوري الأبطال (فيديو)

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

"أبوها اللى وداها".. مفاجآت جديدة حول هوية الضحية الرابعة لسفاح التجمع

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

الأهلي بطل دوري اليد 2024 (صور)

جماهير الأهلى إلى استاد القاهرة لحضور نهائى "أبطال إفريقيا"

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا