الجبلاوي: موقف مصر من القضية الفلسطينية مشرف وعظيم

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح وثابت ولن يتغير مهما حدث، مشيدا بالدور المصري العظيم والمشرف منذ بداية الحرب الأخيرة على فلسطين من دعم ومساندة والدخول في مفاوضات لا تنتهي من أجل الوصول لهدنة ووقف إطلاق النار.

وأضاف الجبلاوي، خلال تصريحات له اليوم، أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين لمصر من أجل عدم تصفية القضية الفلسطينية فهم أحق بأرضهم، مشيرا إلى أن مصر ما زالت تتفاوض مع جميع الجوانب من أجل وقف إطلاق النار، مشيدا بدور الإعلام المصري الذي يتناول لحظة بلحظة ما يحدث من جرائم وإبادة جماعية ترتكب في حق الشعب الأعزل حتى يرى العالم كله ما يحدث داخل فلسطين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأشاد الجبلاوي بقرار محكمة العدل الدولية في الدعوى المقامة ضد اسرائيل والتي شاركت مصر فيها من خلال دعم جنوب أفريقيا في طلبها، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية دعت إسرائيل، لوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح، وقالت المحكمة في قرار أصدرته بعد طلب عاجل من جنوب إفريقيا، إن الأوضاع في مدينة رفح باتت كارثية.