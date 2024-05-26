الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 231 سلاحا ناريا و332 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

سلاحا ناريا
سلاحا ناريا

واصل قطاع  الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 231 قطعة سلاح ناري، و332 قضية مخدرات، وتنفيذ 85275 حكما قضائيا متنوعا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 حملة أمنية مكبرة

 وقد نفذت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 231 قطعة سلاح ناري مع 193 متهما.

وأضافت  الوزارة أنه في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 85275 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 332 قضية مخدرات مع 373 متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 41 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 19 متهمًا.

  ضبط 279 دراجة نارية مخالفة

وتابعت فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 279 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 23357 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 59 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 9 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام مديريات الأمن سلاح نارى وزارة الداخلية

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