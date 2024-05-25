ضبط مخدرات بقصد الاتجار مع شخصين بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها العمل على تكثيف المرورات الأمنية بدوائر أقسام الشرطة المختلفة على مستوى الجمهورية، فقد تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بالقاهرة من أحد الارتكازات الأمنية بدائرة القسم بأنه حال محاولة القوات استيقاف شخصين يستقلان دراجة نارية دون لوحات معدنية- تم ضبطها، قاما بالاصطدام بالصدادة الحديدية للكمين ولاذا بالفرار، تاركين الدراجة المشار إليها، وعُثر بجوارها على كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.500 كيلوجرام.

وبالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبيَّن أنهما خفيران بإحدى الخفرات الخاصة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، مصابين بعدة جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعثر بحوزتهما على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقرَّا بقيامها بالاتجار بالمواد المخدرة المضبوطة والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.