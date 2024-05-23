الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الداخلية توضح حقيقة شكوى صاحب سيارة مشروبات بالتجمع

الأجهزة الأمنية -
الأجهزة الأمنية - أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع "فيسبوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام بعض العاملين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة برفع سيارة مملوكة له يستخدمها فى تقديم المشروبات من أمام منزله وادعائه بتعديهم عليه بالضرب لقيامه بمعارضتهم.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تقدم عدد من الأهالى بالمنطقة محل سكنهم بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة بشكوى لتضررهم من وجود السيارة المشار إليها "بدون لوحات" وممارسة نشاط بيع المشروبات "بدون ترخيص" وتجمع العديد من الأشخاص بمحيطها وإحداث ضوضاء، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إزالة السيارة "محل الشكوى" دون أي تجاوزات.

الأجهزة الأمنية فيس بوك جهاز مدينة القاهرة الجديدة وزارة الداخلية حوادث الدستور

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