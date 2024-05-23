الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط صاحب شركة تدريب فنى وإخراج سينمائى تعمل بدون ترخيص بالقاهرة

الأجهزة الأمنية-
الأجهزة الأمنية- أرشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة صاحب شركة تدريب فني وإخراج سينمائي تعمل بدون ترخيص، وتولت النيابة التحقيق.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة تدريب فني وإخراج سينمائي "بدون ترخيص" كائنة بمنطقة مدينة نصر يقوم من خلالها باستقطاب الشباب والفتيات لتدريبهم على أعمال التمثيل والإخراج السينمائي مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

تم استهداف مقر الشركة، وتم ضبط المذكور وأقر بإدارته الشركة بدون ترخيص بقصد تحقيق مكاسب مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة صاحب شركة تدريب فنى تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات قطاع الشرطة المتخصصة استقطاب الشباب

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