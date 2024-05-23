الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط صاحب مطبعة بالقاهرة لطباعته عددا من الكتب التعليمية بدون تصريح

مطبعة - ارشيفية
مطبعة - ارشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية صاحب مطبعة بالقاهرة لطباعته عددا من الكتب التعليمية بدون تصريح من الجهات المختصة. 

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام "مالك مطبعة- كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة" بطباعة العديد من الكتب الدراسية والأغلفة الخاصة بهم بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وعُثر بحوزته على 10000 نسخة من الكتب الدارسة والأغلفة لمناهج تعليمية لمراحل التعليم الأساسي في مختلف المواد الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

صاحب مطبعة القاهرة الكتب التعليمية تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات مالك مطبعة

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