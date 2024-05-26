معلم يحمل "مسدس" بمدرسة فى سوهاج.. ومصدر أمنى يكشف الحقيقة

كشف مصدر أمني عن تفاصيل ما تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنًا تضرر عدد من أولياء أمور طلبة إحدى المدارس بسوهاج، من قيام مُعلم بحمل سلاح ناري خاص به داخل المدرسة مما يتسبب في ترويع الطلاب.

بالفحص أمكن تحديد المذكور وتبين أنه معلم ومسئول أمن بالمدرسة مرخص له مسدس محدث صوت بموجب تصريح مؤقت بغرض الحراسة، وقيام المذكور بحمل السلاح داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة من الاستياء والرفض بين أولياء أمور الطلاب بالمدرسة.

تم استدعاء المذكور وسحب السلاح المرخص له وصدور قراربإلغاء الترخيص له لمخالفته شروط الترخيص.