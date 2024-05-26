الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أسانسير" يفصل رأس طفلة عن جسدها بالطالبية.. وقرار عاجل من النيابة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها في حادث داخل عقار بمنطقة الطالبية، عندما سقط "الأسانسير" على رأسها ليفصلها عن جسدها قبل أن يتمكن والدها من إنقاذها. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من أهالي منطقة الطالبية بوجود حادث داخل عقار أودى بحياة طفلة بسبب الأسانسير.

انتقلت على الفور قوات الأمن، وتبين من الفحص أنه أثناء نظر الطفلة في بئر الأسانسير لم تستمع لصرخات والدها الذي حاول منعها واتجه لها مسرعًا لإنقاذها وقبل أن يصل إليها هبط الأسانسير من أعلى ليتسبب في فصل رأسها عن جسدها. 

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مصرع طفلة سقط بها أسانسير فى الطالبية

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تفاصيل التحقيقات فى سقوط أسانسير وإصابة 7 موظفين ببرج المعز بالدقى.. صور

تم نقل جثة الطفلة إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الطالبية اسانسير يفصل راس طفلة الأسانسير الأجهزة الأمنية الجيزة

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مصرع طفلة سقط بها أسانسير فى الطالبية

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