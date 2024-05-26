"أسانسير" يفصل رأس طفلة عن جسدها بالطالبية.. وقرار عاجل من النيابة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها في حادث داخل عقار بمنطقة الطالبية، عندما سقط "الأسانسير" على رأسها ليفصلها عن جسدها قبل أن يتمكن والدها من إنقاذها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من أهالي منطقة الطالبية بوجود حادث داخل عقار أودى بحياة طفلة بسبب الأسانسير.

انتقلت على الفور قوات الأمن، وتبين من الفحص أنه أثناء نظر الطفلة في بئر الأسانسير لم تستمع لصرخات والدها الذي حاول منعها واتجه لها مسرعًا لإنقاذها وقبل أن يصل إليها هبط الأسانسير من أعلى ليتسبب في فصل رأسها عن جسدها.

تم نقل جثة الطفلة إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.